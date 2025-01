Il presidente Filippo Mancuso sull’elezione in Consiglio regionale del nuovo “Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”.

“Con la designazione dell’avv. Giovanna Francesca Russo a nuovo ‘Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale’, il Consiglio regionale ribadisce la volontà di procedere nell’azione di monitoraggio e di proposte puntuali per contribuire alla risoluzione dei numerosi problemi che affliggono il mondo carcerario”.

Lo afferma il presidente Filippo Mancuso, che aggiunge: “Tutto ciò, nella prospettiva di rendere rispettosa della dignità della persona la restrizione anche temporanea della libertà alla luce dell’ art 27 della Costituzione, secondo cui ‘la pena non deve essere afflittiva, ma tendere alla rieducazione del condannato ed al successivo reinserimento nella società’.

La tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà e il benessere dell’intera comunità penitenziaria, necessitano in Calabria di energie e risorse urgenti al fine di poter essere garantiti ed attuati”.