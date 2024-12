Nell’udienza di mercoledì 4 dicembre, concessa alla Postulazione del Cardinale Bernardin Gantin, il Cav. Dott. Lorenzo Festicini ha colto l’occasione per estendere un invito speciale al Santo Padre Francesco, affinché visiti la città di Reggio Calabria. Questo invito non è semplicemente un gesto di cortesia, ma rappresenta un ulteriore sforzo di Festicini per mettere in risalto le bellezze e le peculiarità della città dello Stretto nelle sue attività a tutela dei diritti umani.

Reggio Calabria, con il suo panorama mozzafiato e il suo ricco patrimonio culturale, è spesso al centro delle iniziative del Cav. Dott. Festicini. Egli non perde occasione per promuovere la città, sottolineando l’importanza del suo ruolo come ponte tra culture e tradizioni diverse. Durante l’udienza, dove sono stati consegnati al Santo Padre gli atti della “Chaire Cardinal Gantin” Festicini ha sottolineato quanto una visita del Santo Padre possa portare un messaggio di pace e speranza non solo alla comunità locale, ma a tutta l’Italia meridionale. Un momento particolarmente significativo è stato catturato in un video, dove il Cav. Dott. Festicini rivolge personalmente il suo invito al Papa.

Questo video non solo documenta l’incontro, ma rappresenta anche un importante simbolo dell’impegno di Festicini nel promuovere Reggio Calabria e nel sostenere cause umanitarie. La speranza è che il Santo Padre accetti questo invito, portando una nuova luce su Reggio Calabria e rafforzando il messaggio di unità e solidarietà che il Cav. Dott. Lorenzo Festicini continua a diffondere attraverso il suo instancabile lavoro