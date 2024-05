Questione balneari e difesa delle spiagge italiane; promozione della cultura e della lettura; turismi, marcatori identitari distintivi e patrimonio architettonico e religioso; sostegno alle associazioni sportive. Sono, questi, alcuni dei temi che saranno affrontati nel tour e nei diversi eventi che oggi, giovedì 16 e domani venerdì 17, vedranno protagonista il senatore leghista Roberto Marti, candidato al Parlamento Europeo nella Circoscrizione Italia Meridionale. La prima tappa di due giorni in Calabria toccherà Tirreno, Catanzarese e Jonio cosentino.

GIOVEDÌ 16 LAMEZIA TERME – TAURIANOVA – PIETRAGRANDE. – A LAMEZIA il presidente della commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica del Senato della Repubblica farà visita al Santuario diocesano di San Francesco da Paola di Sanbiase, per partecipare, poi, alle ore 11:45 alla conferenza stampa che sarà ospitata a Casa Mastroianni. Qui, alla presenza del parlamentare della Lega Domenico Furgiuele e di Rossano Sasso, già sottosegretario per l’Istruzione, sarà consegnata anche un’onorificenza all’Asd Sambiase in occasione della vittoria del campionato di Eccellenza.

A TAURIANOVA, Capitale del Libro 2024, Marti parteciperà alle ore 16,30 all’evento che sarà ospitato nella Biblioteca Comunale Antonio Renda. Alle ore 19 sarà a PIETRAGRANDE per un aperitivo con simpatizzanti e militanti.

DIFENDIAMO I BALNEARI E LE SPIAGGE ITALIANE – VENERDÌ 17, dopo la conferenza stampa ospitata alle ore 11 all’Hotel Royal di Cosenza con la consigliera regionale della Lega Katya Gentile e con il Sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, il senatore Marti incontrerà i balneari e gli operatori turistici della costa jonica cosentina. L’evento sarà ospitato alle ore 13 dal Ristorante Cannone, nel borgo storico marinaro di Schiavonea, a Corigliano-Rossano. A seguire, alle ore 15, all’Hotel San Luca di sulla SS106 presiederà una conferenza stampa di presentazione della lista della Lega a sostegno della candidata a sindaco di centrodestra Pasqualina Straface.

Gli appuntamenti dei prossimi giorni in Calabria fanno seguito alla serie di incontri tenutisi in questa settimana in Puglia: ieri (martedì 14) con il Ministro Matteo Salvini prima a Taranto per l’avvio della fase di cantierizzazione del Deposito mezzi rotabili destinati alla rete Bus rapid transit (BRT) e poi a Lecce per incontrare amici e sostenitori. Sempre a Lecce nei giorni scorsi il Presidente della VII Commissione del Senato ha partecipato all’evento promosso dall’associazione Pedagogisti ed educatori italiani focalizzata sull’entrata in vigore della legge che ha finalmente riconosciuto le professioni pedagogiche ed educative e che ha istituito i relativi albi professionali.

All’Istituto Tecnico Meucci di Casarano (Lecce) il candidato si è confrontato con la comunità educante sul tema delle donne e del loro ruolo, sempre più centrale, all’interno dello sviluppo della società europea e ha condiviso i risultati che la Commissione sta conseguendo in merito alla parità di genere.

Sono stati appena stanziati 700milioni per nuovi asili nido, così le donne potranno finalmente conciliare maternità e realizzazione lavorativa ed ai nuovi nati saranno garantite cure e istruzione di qualità sin dalla prima infanzia. – (Fonte: Senatore Roberto Marti candidato nella Circoscrizione Sud con la lista Lega)