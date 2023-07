Il premio “Genius Panormi” al maestro Nicola Fiasconaro

PALERMO (ITALPRESS) – Il Rotary e-Club Distretto 2110 si è riunito, a Castelbuono, per l’insediamento del nuovo presidente Alberto Firenze, docente universitario presso l’Università di Palermo e commissario straordinario dell’Ospedale Papardo di Messina. Alberto Firenze succede a Giuseppe Pulvirenti.

“Come primo atto della sua attività filantropica nella direzione della valorizzazione delle esperienze imprenditoriali siciliane – si legge in una nota -, il professore Alberto Firenze, nell’ambito della giornata a Castelbuono, ha proceduto alla consegna del premio ‘Genius Panormì, per l’anno 2023, al maestro Nicola Fiasconaro, imprenditore siciliano di successo del settore dolciario che insieme ai suoi familiari è riuscito a creare sulle Madonie un’eccellenza per qualità che esporta ormai in tutto il mondo e che dà lavoro a 200 dipendenti puntando su ingredienti siciliani di grande qualità”.

Durante la consegna del premio Alberto Firenze ha sottolineato che “il premio assegnato a Nicola Fiasconaro, vuole essere un riconoscimento al suo essere instancabile testimonial della qualità italiana e siciliana nel mondo; non a caso – ha proseguito Alberto Firenze – nell’anno 2020 Nicola Fiasconaro è stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere del Lavoro. Un esempio quello dell’Azienda Fiasconaro che va raccontato affinchè possa essere emulato dai giovani che vogliono fare impresa nell’Isola”.

Nicola Fiasconaro ha evidenziato che “dalla scuola frequentata da giovane a Rossano Boscolo ho appreso le migliori tecniche di produzione del panettone che ho declinato con la desinenza della qualità siciliana: mandorle di Avola, arance, canditi senza solfiti, manna. Il risultato – ha aggiunto il maestro Nicola Fiasconaro – è un panettone siciliano che piace a tutti: anche ai pontefici o a personaggi come Bruce Springsteen. La formazione ricevuta con cuore e passione dal maestro Teresio Busnelli, concentrato di sapienza nel settore della pasticceria da forno e di umiltà è stato il timone nella mia esperienza professionale e ciò che consiglio a tutti i giovani che voglio fare impresa di unire sempre lo studio e la ricerca, nonchè il contatto con le eccellenze del settore per trarre ispirazione ed energia in favore del proprio progetto”.

IoStudionews.it è stato mediapartner dell’evento.

foto ufficio stampa Rotary e-Club Distretto 2110

