In prossimità del Natale, al Porto delle Grazie, si sono inaugurate due nuove aree attrezzate: un parco giochi per bambini e un’area sportiva e fitness. Ambedue hanno trovato spazio nelle pinete centrali del porto, rimesse a nuovo, dopo diverse settimane di potatura e pulizia, dal sottosuolo e fino a diversi metri di altezza. Giorni di festa per le famiglie, con numerose presenze in più in porto e una grande partecipazione. Aree verdi, rimesse a nuovo e impreziosite, dalla presenza di nuovi arredi e attrezzature, tutti in legno (in minima parte, in materiale riciclato e riciclabile), per far giocare i bambini all’aperto e dare ai più grandi la possibilità di fare esercizio fisico e tenersi in forma, in uno scenario quasi unico.

La scintilla dell’inaugurazione ha avuto un seguito e, così, il giorno dell’Epifania, è arrivata la Befana in porto, per la gioia dei più piccoli, i quali, grazie a delle bravissime animatrici, hanno potuto condividere divertenti attività ludiche e attività creative, i cui frutti ora faranno bella mostra nelle case. Il giorno dopo, inoltre, sotto la guida del prof. Fausto Certomà, si è tenuto in porto il Primo Meeting di Atletica Leggera “Città di Roccella”: corsa campestre e discipline ginniche in pineta, esercizi nella nuova area fitness, gare di corsa in banchina, salto in alto e salto in lungo, con la intelligente “rigenerazione” di un purtroppo desueto campo di bocce. Anche questi due giorni, hanno visto una grandissima partecipazione di famiglie e di bambin, felici di poter vivere tempo di qualità, aria pura e attività divertenti in compagnia.

Tale e tanta la partecipazione di persone e famiglie che il Porto ha pensato ci volessero più postazioni a sedere perché i genitori possano vigilare, più comodi, anche sugli eccessi di vivacità dei loro piccoli. Ad aggiungersi a quelle esistenti, sono state così realizzate nuove panchine di design. Appena montate, da vedere e provare. Vedono ambo i lati della pineta, fronte mare e lato giochi. Insieme agli altri arredi, pure aggiunti, ora c’è tutto. Un insieme di cose, per la comunità, immerso nelle pinete del porto, più belle che mai.

Il Porto delle Grazie continua ad aggiungere tessere al suo mosaico, per attrarre anche le future generazioni di diportisti e riempirsi ancor più di vita e di gioia di vivere, come testimoniano le immagini del cuore grande dei bambini che ora pulsa nel polmone verde dell’approdo roccellese.