Il Policlinico di Palermo potenzia il reparto di Oncologia

PALERMO (ITALPRESS) – I primi quattro posti letto di degenza ordinaria sono stati attivati, altri otto puntano a essere aggiunti entro fine 2024: il reparto di Oncologia del Policlinico di Palermo arricchisce la propria offerta nei confronti della città, con una serie di benefici che coinvolgeranno non solo i pazienti, ma anche i giovani medici. Importanti vantaggi arriveranno anche in termini di ricerca nella lotta al cancro e di percorsi assistenziali: in tal senso, un ulteriore spaccato arriverà dalla presentazione dei dati del registro tumori, che si terrà lunedì 18 dicembre a Palazzo Steri.

“L’attivazione dei posti letto di degenza a Oncologia rappresenta un significativo potenziamento rappresenta un significativo potenziamento delle nostre capacità di trattamento e assistenza ai pazienti affetti da patologie oncologiche – afferma il commissario dell’Azienda ospedaliera universitaria Maurizio Montalbano, tra i principali promotori dell’iniziativa, – Continueremo a investire nelle risorse e nelle tecnologie necessarie per fornire un’assistenza di alta qualità e rimanere al passo con gli sviluppi più recenti nella ricerca e nella pratica medica”.

Per Antonio Russo, direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia medica, saranno tre le opportunità fruibili dall’attivazione dei nuovi posti letto: “Garantiranno un’ottimizzazione delle cure, in quanto potremo avere un approccio interdisciplinare nei confronti dei pazienti con cure più avanzate. Inoltre la formazione coinvolgerà non solo gli studenti, ma anche gli specializzandi: per il loro percorso è indispensabile aver accesso alla degenza e attraverso l’attivazione dei posti letto potranno farlo. Infine, per quanto riguarda la ricerca, attraverso i ricoveri potremo ipotizzare studi di tipo retrospettivo e prospettico, ma anche di tipo clinico con la sperimentazione di farmaci”.

Secondo Francesco Vitale, direttore del dipartimento di Oncologia e Sanità pubblica, i nuovi posti letto costituiscono un punto sia di partenza che di arrivo: “Si tratta di un completamento dell’offerta che il nostro dipartimento fornisce alla cittadinanza e alle altre aziende ospedaliere: avere un registro tumori e un’unità di Oncologia con posti letto significa dare consistenza al carattere di assistenza, ricerca e didattica del nostro dipartimento”.

Di tale potenziamento beneficerà anche l’unità di Chirurgia, come sottolinea la direttrice Adriana Cordova: “Il dipartimento di Oncologia è un punto fermo del Policlinico: implementare i posti letto sarà fondamentale per quelle terapie che finora abbiamo praticato con percorsi meno agevoli per i pazienti, che adesso avranno posti letto dedicati e appositi medici. I gruppi multidisciplinari, come quello della Chirurgia ricostruttiva di cui faccio parte, avranno punti di incontro che gioveranno al percorso del paziente oncologico”.

