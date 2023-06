…e un altro pezzo di storia se ne va, seppur con ncredibile dignità, indomito coraggio e autentico stile.

Anche Giuseppe Pezzimenti ci lascia e lo fa dopo aver combattuto, guardandola dritto negli occhi, una malattia che giammai può lasciar scampo: è ovvio, noi della Locride siamo tutto ciò, perché nulla ci scalfisce, in quanto ‘simu accussì’!

È stato Sindaco di Gerace -splemdida rocca sopra Locri- più volte, amandola e definendola, amministrandola e rappresentandola, come si fa con una visione insita, da missionario laico.

E anche questo la politica, questa passione autentica e disinteressata, che s’impossessa si noi tutti, allorquando siamo politici e non politicanti e nemmeno o soprattutto arruffoni e ‘spaccapopoli’, alla ‘Cinquestalle’ maniera.

Ecco, ora requiem, epperò quanta dignità ci ha regalato il ‘leone’ nel congedarsi alla vita.

Alla famiglia tutta, da parte mia e di mia moglie e dei componenti della nostra famiglia, ma pure di questa grande area democristiana che rapprenro e guido, il mio cordoglio sincero, pure esteso a Gerace, visitata l’ultima volta, assieme al caro Albert de Monaco.