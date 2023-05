Una sfida importante quella del Circolo Cittadino del Partito Democratico di Taurianova, è arrivato il momento del tesseramento 2023.

La politica è fatta di numeri, di sostegno delle idee di chi ambisce offrire un’alternativa diversa alla destra, con la coerenza della propria storia. Quella dei padri fondatori di una Sinistra che a Taurianova ha bisogno di crescere e di proporsi come forza politica di sviluppo.

Un passo importante rispetto al passato l’ha fatto con l’elezione di una donna, donando “giustizia e bellezza” al concetto di politica, con un senso di “freschezza” delle idee rispetto a quello che erano gli “steccati” para-ideologici degli anni passati e che nonostante la rivoluzione delle idee alle ultime elezioni amministrative ha confezionato un ottimo risultato, nonostante i molteplici problemi.

Oggi la musica è cambiata, a livello nazionale c’è stata una rivoluzione delle coscienze della Sinistra che hanno battuto i dirigenti del partito eleggendo Elly Schlein alla guida del Partito Democratico, oggi c’è un partito che profuma di donna. E quel profumo dovrebbe essere la rivoluzione sociale e anche culturale delle idee fresche così come a Roma con Elly Schlein, così come a Taurianova con Mesa Gerace.