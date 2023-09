Il Milan pesca Psg e Newcastle, Inter con Benfica, Napoli-Real

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sorteggio tutto sommato positivo a Montecarlo per le quattro italiane che prenderanno parte alla Champions 2023-24. L’Inter finalista nella passata edizione, partita dalla seconda fascia, ritrova il Benfica eliminato ai quarti qualche mese fa oltre al Salisburgo – fra le mine vaganti della terza urna – e la Real Sociedad. Dalla prima fascia partiva il Napoli che ritroverà da avversario Carlo Ancelotti, oggi sulla panchina del Real Madrid. I blancos sono però l’unica nota stonata in un sorteggio che ha riservato ai partenopei altre due squadre alla portata, il Braga e l’Union Berlino dove sta per approdare Leonardo Bonucci. Meno bene è andata al Milan, finito in un girone di ferro con Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e Newcastle: ritorno a San Siro da ex per Donnarumma e Tonali. Infine la Lazio: in terza fascia i biancocelesti trovano come testa di serie il Feyenoord, già rivale in Europa League dei biancocelesti la scorsa stagione, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone e gli scozzesi del Celtic. Fra gli altri raggruppamenti spicca il girone A con Bayern, Manchester United, Copenaghen e Galatasaray, urna benevola per i campioni in carica del City che ripartiranno con Lipsia, Stella Rossa e Young Boys.

Prima giornata il 19-20 settembre, seconda il 3-4 ottobre, la terza il 24-25 ottobre, la quarta il 7-8 novembre, la quinta il 28-29 novembre e la sesta e ultima il 12-13 dicembre. Accedono agli ottavi (andata fra il 13 e il 21 febbraio, ritorno fra il 5 e il 13 marzo) le prime due di ciascun raggruppamento mentre le terze disputeranno i play-off di Europa League. La finale della Champions si disputerà l’1 giugno 2024 a Wembley. Questi gli otto gironi:

GIRONE A: Bayern Monaco (Ger), Manchester United (Eng), Copenhagen (Den), Galatasaray (Tur).

GIRONE B: Siviglia (Esp), Arsenal (Eng), Psv Eindhoven (Ned), Lens (Fra).

GIRONE C: NAPOLI (ITA), Real Madrid (Esp), Braga (Por), Union Berlino (Ger).

GIRONE D: Benfica (Por), INTER (ITA), Salisburgo (Aut), Real Sociedad (Esp).

GIRONE E: Feyenoord (Ned), Atletico Madrid (Esp), LAZIO (ITA), Celtic (Sco).

GIRONE F: Paris SG (Fra), Borussia Dortmund (Ger), MILAN (ITA), Newcastle (Eng).

GIRONE G: Manchester City (Eng), RB Lipsia (Ger), Stella Rossa (Srb), Young Boys (Sui).

GIRONE H: Barcellona (Esp), Porto (Por), Shakhtar Donetsk (Ukr), Anversa (Bel).

