Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ le intense precipitazioni atmosferiche delle ultime ore in provincia di Reggio Calabria, ha causato dei rallentamenti agli imbarchi di Villa San Giovanni dove si registrano tempi di attesa di circa 2 ore.

Al fine di agevolare il flusso del traffico proveniente da nord, è stata temporaneamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Villa San Giovanni. Il traffico veicolare puo’ usufruire del successivo svincolo di ‘Santa Trada’ per poi reimmettersi in A2 in direzione sud per lo svincolo di Villa San Giovanni. Per i residenti viene consigliata l’uscita di Campo Calabro.

Sul posto sono presenti le squadra Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza nel più breve tempo possibile