Grande esperienza formativa per i ragazzi del Liceo Artistico V. Gerace di Cittanova presso il laboratorio orafo Montori di Terni, ponte tra scuola e mondo del lavoro.

Accompagnati dai docenti Caterina Barreca e Alessandro Magliano, con il sostegno della dirigente Maria Antonella Timpano, 17 allievi del 3°, 4° e 5° anno, sezione B, sono partiti dalla Calabria alla volta di Terni per svolgere 15 ore di alta formazione, al fine di ottenere delle competenze trasversali validi come orientamento al lavoro, percorso meglio conosciuto come PCTO.

Arrivati nel cuore dell’Umbria, dall’11 al 13 marzo u.s. hanno avuto la possibilità di mettere in atto le competenze acquisite a scuola e hanno dato prova di grande manualità.

Seguiti dai tutor Pierpaolo Montori e Simone Goracci, hanno svolto le cinque ore giornaliere con grande entusiasmo.

“Sono stati tre giorni intensi – ha affermato la professoressa Barreca, grande sostenitrice del progetto – i nostri ragazzi si sono cimentati nella costruzione di anelli in argento e pietre dure ed hanno così sperimentato la creazione di oggetti di oreficeria di grande valore, utilizzando nuove tecniche e nuovi materiali”.

“I nostri giovani hanno mostrato grande interesse e un’enorme passione – ha proseguito il professore Magliano – è stata un’esperienza che, una volta conseguito il diploma, potrà portare grandi opportunità per loro.

Sappiamo che molte aziende artigianali orafe hanno fatto rientrare le loro lavorazioni dall’estero e per i nostri giovani si potrebbero aprire grandi opportunità lavorative”.

Particolarmente soddisfatti dell’esperienza, i ragazzi hanno avuto la possibilità di sperimentare la loro passione verso un’arte che in questo momento storico risulta in forte crescita.

Gli allievi hanno ottenuto un attestato di partecipazione dal direttore responsabile nonché tutor della scuola, Montori, il quale si è complimentato per la bravura, l’entusiasmo e le capacità dimostrate durante lo svolgimento del progetto.

Le notizie riportate qualche tempo fa dal quotidiano “Il sole 24 ore” ci parlano della necessità di “coltivare” giovani talenti da formare tra tecnica e cultura del gioiello.

I giovani del liceo artistico di Cittanova potrebbe fornire in questo settore il ricambio generazionale dei valenti artigiani che operano nei distretti di Arezzo, Valenza Po, Vicenza.

Chissà che una volta formati, i nostri giovani non riescano a ritornare per portare la loro esperienza la loro formazione, il loro saper fare in un territorio che ci auguriamo possa presto decollare contribuendo alla leadership italiana dell’export orafo in UE.

In questo settore è prevista l’uscita dal lavoro per pensionamento di circa 10.000 unità, per tale motivo le scuole devono formare i giovani che serviranno per il ricambio generazionale.

Un grande plauso va fatto al liceo di Cittanova per l’avvedutezza di partecipare al progetto.

Ancora una volta, il Liceo artistico “V. Gerace” dimostra la sua lungimiranza per la sua capacità di tirar fuori i talenti e, in quanto scuola all’avanguardia, fornisce le necessarie competenze richieste dal mercato permettendo un rapido inserimento nel mondo delle arti e delle professioni.

Domenica Sorrenti



