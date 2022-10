Il gruppo comunale del Partito Democratico, all’interno del Consiglio Comunale della Città di Reggio Calabria, esprime grande soddisfazione per il successo che sta riscuotendo il progetto di mobilità green dei monopattini elettrici in modalità sharing lanciato dall’Assessore alla Mobilità ed ai Trasporti Domenico Battaglia.

I Report riscontrano che il progetto “Sharing Free Floating” che consiste in una forma di mobilità complementare, del trasporto pubblico, sostenibile ed innovativa in sostituzione della mobilità classica veicolare, è stato molto apprezzato da tutti i cittadini ed in particolare dai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

In questa prima settimana gli innovativi monopattini elettrici hanno già percorso 8.210 km, tempo medio di noleggio di 12 minuti e percorrenza di 1,8 km a noleggio. Complessivamente sono oltre 1400 gli utenti attivi, segno dello straordinario apprezzamento da parte della comunità reggina, in particolare tra le fasce giovanili, che hanno accolto con curiosità ed entusiasmo la novità. Il 43% degli utilizzatori ha infatti un’età compresa tra i 18 e i 25 anni. Nel complesso il 16% delle corse avviene già con abbonamenti e pacchetti. E questi dati – prosegue la nota del Pd – sono solo riferibili ad una delle due società che gestisce il servizio.

“Continua quindi incessante l’impegno per dotare la cittadinanza di una nuova forma di mobilità che sia meno impattante per l’ambiente e più accessibile, capace di rivoluzionare le abitudini quotidiane di spostamento all’interno del perimetro cittadino. Quindi una nuova e positiva azione dell’Amministrazione comunale che a costo zero, vogliamo ricordarlo, offre ai cittadini nuovi ed alternativi servizi e soprattutto ci si allinea sempre di più con il rispetto del clima e dell’ambiente. Continueremo con il supporto dei nostri assessori e delegati a migliorare significativamente il nostro concetto di Città Smart, moderna ed al pari delle città capoluogo di città Metropolitane”.

“Le sinergie che oggi si stanno creando – conclude la nota del Pd comunale – grazie al lavoro di tutti, non possono che portare ad una nuova visione di gestione del territorio per il bene dei nostri cittadini, i quali considerato l’interesse verso i monopattini elettrici in sharing, non disdegnano ed apprezzano l’evoluzione positiva in corso”.