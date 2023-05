Il gruppo del Pd in Consiglio regionale aderisce alla giornata di mobilitazione indetta per il prossimo 12 maggio dai sindacati di categoria per chiedere interventi urgenti in materia di forestazione. I dem condividono in pieno le ragioni illustrate dal documento delle organizzazioni sindacali e forniranno il proprio sostegno e supporto alla vertenza e saranno presenti alla manifestazione con una delegazione.

«Abbiamo chiesto da tempo – spiega il capogruppo Bevacqua – un confronto ampio al governo regionale per arrivare a una riforma del comparto della forestazione calabrese che deve essere modernizzato e messo nelle condizione di potere operare al meglio. La tutela del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico sono fondamentali per la sicurezza dei cittadini e per lo sviluppo economico regionale. Le richieste che arrivano dai sindacati, come quelle relative al rinnovo generazionale del comparto, all’elaborazione e realizzazione di un piano straordinario di manutenzione del territorio, di prevenzione antincendio e di rimboschimento con la programmazione di nuovi investimenti sono ampiamente condivisibili e vanno sostenute ad ogni livello. Noi come sempre ci siamo. E pertanto saremo presenti con una nostra delegazione alla manifestazione del 12 per esprimere vicinanza ai lavoratori e ai sindacati, nonché pronti a sostenere ogni iniziativa a livello nazionale utile a richiamare l?attenzione del governo e del Parlamento su tali tematiche».