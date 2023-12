Si è svolta presso il Grand Hotel Stella Maris, la rituale “conviviale” degli auguri di Natale del Rotary Club di Palmi.

La serata si è aperta con i saluti del Governatore eletto, Maria Pia Porcino e della rappresentante del Rotaract di Palmi, Eleonora Fonte. Presenti il formatore distrettuale Rocco Mazzú, i presidenti dei RC della Città Metropolitana e dei club service cittadini.

Prima di dare inizio alla “conviviale”, il Presidente Maria Stella Morabito ha richiamato i principali services dell’anno che hanno caratterizzato l’azione del Club, interagendo proficuamente con il territorio e le sue Istituzioni e, nel prendere atto di peculiari problematiche della società di oggi, ha lanciato lo sguardo ai prossimi mesi.

Agli auguri del Presidente si è poi associato l’Assistente del Governatore Domenico Pulella, che ha concluso con il suo messaggio ai presenti.

Un momento di arricchimento per il Club è stato il benvenuto al nuovo socio Antonio Spina, avvocato e giornalista, presentato dalla Segretaria esecutiva, Santina Tramontana.

L’azione rotariana anche in questa occasione si è concretizzata in una raccolta fondi dedicata al progetto Rise Against Hungher promosso dai Club di Vibo Valentia e Catanzaro, ed illustrato con entusiasmo dalla Presidente Ketty De Luca, al quale ha aderito il nostro Club insieme a tanti altri del Distretto 2102, guidato dal Governatore Franco Petrolo.