Secondo quanto si apprende il Consiglio dei Ministri nella seduta n.103 del 12 novembre 2024 ha deliberato la nomina a Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri del Generale di Corpo d’Armata del ruolo normale della stessa Arma, Salvatore LUONGO. Spetta ora al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’emanazione del D.P.R. di nomina.

Il neo nominato Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. di C. d’A. Salvatore LUONGO, che attualmente ricopre la carica di Vice Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, si insedierà al posto del Generale Teo LUZI, il cui mandato terminerà il 14 novembre 2024, e per la durata di un triennio.

Il Generale C. A. Salvatore LUONGO, nato a Napoli il 6 giugno 1962, ha intrapreso la carriera militare nel 1977, frequentando i corsi della Scuola Militare “Nunziatella” in Napoli ed il il 162° corso ordinario dell’Accademia Militare di Modena, il 162° corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, il 2° Corso ISSMI presso il Centro Alti Studi per la Difesa.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Camerino, in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Camerino e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Università “Tor Vergata” di Roma, ha frequentato, tra gli altri, il 19° Corso di Scienze Umanistiche presso la pontificia università “S.Tommaso d’Aquino” di Roma, il 1° Corso per Consiglieri Giuridici in Diritto Umanitario presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze; Master in Studi Internazionali Strategico Militari presso l’Università degli Studi di Milano; Master in Scienze Strategiche presso l’università degli Studi di Torino;

 Comandante Plotone 8° Battaglione in Roma (set. 1984 – ago. 1985);  Comandante Sezione Infortunistica Nucleo Radiomobile Legione Roma (ago. – nov. 1985);  Comandante Sezione Motociclisti Nucleo Radiomobile Legione Roma (nov. 1985 – nov. 1986);  Comandante 2^ Sezione Nucleo Radiomobile Legione Roma (nov. 1986 – ago. 1988);  Comandante Compagnia Taurianova (set. 1988 – ott. 1991);  Comandante Compagnia Roma-Casilina (ott. 1991 – ago. 1992);  Comandante Compagnia Roma-Trastevere (set. 1992 – set. 1996);  Addetto 2^ Sezione Ufficio Personale Ufficiali Comando Generale (set. 1996 – set. 1999);  Frequenza 2° Corso ISSMI (set. 1999 – lug. 2000);  Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore Comando Generale (lug. 2000 – set. 2002);  Comandante Reparto Territoriale Roma (set. 2002 – ott. 2006);  Assistente Militare e Aiutante di Campo per l’Arma dei Carabinieri del Presidente della Repubblica (ott. 2006 – ott. 2011);  Comandante Provinciale Milano (ott. 2011 – ott. 2013);  Comandante Provinciale Roma (ott. 2013 – ago. 2016);  Capo Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa (ago. 2016 – dic. 2023);  Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” (dal 17 dic. 2023).

 Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri (dal 1 giugno 2024)