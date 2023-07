Il Generale Carbone, originario di Barletta (BA), arriva alla DIA dopo un proficuo mandato di un anno e due mesi come Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, con sede a Napoli. Durante tale periodo, ha esercitato con successo le funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento dei Reparti della Guardia di Finanza, che con circa 10.000 militari operano nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata e Molise. Questi reparti costituiscono la prima linea nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria nel nostro Paese.

La carriera del Generale Carbone è stata caratterizzata da numerosi incarichi di comando, ognuno dei quali ha contribuito a forgiare la sua vasta esperienza e competenza. Tra i ruoli di spicco figurano quello di Comandante di Compagnia all’aeroporto intercontinentale di Fiumicino, dove si è concentrato nella lotta ai crimini transfrontalieri in materia valutaria, doganale e di sostanze stupefacenti. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di Comandante di Sezione verifiche fiscali del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano, con responsabilità nel contrasto ai più sofisticati meccanismi di evasione ed elusione fiscale.

Il Generale Carbone vanta inoltre un curriculum di prim’ordine nella lotta alla criminalità organizzata. Ha difatti ricoperto anche il ruolo di Comandante del Gruppo Investigazioni sulla Criminalità Organizzata (GICO) di Palermo, articolazione in prima linea nei servizi di polizia giudiziaria e referente principale delle Direzioni distrettuali antimafia della Sicilia.

Con competenze ampie e diversificate, il Generale Carbone ha dimostrato la sua abilità nell’adattarsi a diverse sfide e responsabilità. Ha guidato il Comando Provinciale di Milano, la più importante e dinamica area metropolitana del Paese, ed è stato successivamente a capo dei Comandi Regionali Toscana e Lazio, territori strategici per le missioni istituzionali della Guardia di Finanza.

Il nuovo Direttore della DIA ha anche dimostrato grande dedizione e interesse verso la formazione militare e professionale, ricoprendo il ruolo di Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila, dove si formano i quadri intermedi, la fetta più consistente delle risorse umane del Corpo.

Gli impegni internazionali hanno avuto una parte significativa nella carriera del Generale Carbone. Ha prestato servizio come Capo del II Reparto Analisi e Relazioni Internazionali dell’Organo di vertice della Guardia di Finanza, dedicandosi all’attività di intelligence, alla cooperazione con entità estere e al coordinamento degli Ufficiali Esperti distaccati presso Ambasciate e Organismi internazionali.

Tra i numerosi riconoscimenti tributatigli si annoverano l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, la Medaglia d’oro al merito di lungo comando, a testimonianza dell’alto valore del suo operato a tutela della finanza pubblica e nella lotta alle infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo.

Di spessore anche la produzione scientifica del nuovo Direttore, autore di numerosi articoli su riviste specializzate e pubblicazioni su tematiche di diretto rilievo professionale, come il riciclaggio e l’evasione fiscale.

La DIA accoglie il Generale Carbone con grande entusiasmo e fiducia, certa che la sua lunga e poliedrica esperienza professionale si tradurrà in ulteriori progressi nella lotta contro la criminalità organizzata e nell’affermazione della giustizia nel nostro Paese.