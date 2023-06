A soli 29 anni perde la vita improvvisamente Raffaella De Luca, agente di Polizia e Consigliere Comunale a Mirto Crosia nel Cosentino, deceduta a seguito di un malore, forse un infarto fulminante.

La giovane donna lascia il marito e una figlia di appena 7 mesi.

Anche il padre di Raffaella De Luca è un poliziotto ed è il Segretario nazionale del sindacato LeS, Quintino De Luca.

La sua improvvisa scomparsa ha scosso non solo la sua famiglia, ma un’intera comunità che la conosceva e la stimava. Sarà cura delle forze dell’ordine avviare le indagini insieme al medico legale per chiarire le cause del decesso della giovane donna.