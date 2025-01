Una tragedia ha colpito la comunità di Decollatura centro del Lametino che piange la scomparsa del giovanissimo Andrea, 11 anni, trasferito con un volo militare salvavita dall’ospedale di Lamezia al Meyer di Firenze lo scorso 3 dicembre. In quell’occasione le famiglie Nero, Mancuso e Plastino avevano espresso «la loro più profonda gratitudine» mentre un ringraziamento speciale era andato al Generale Battistini, commissario straordinario dell’ASP di Catanzaro, “per il costante supporto fornito al personale medico dell’ospedale di Lamezia Terme e per aver rassicurato in ogni momento la famiglia di Andrea”.

Il piccolo, già operato per una rara patologia oncologica cerebrale all’Ospedale Meyer di Firenze, dopo oltre un mese, però, non ce l’ha fatta.

I funerali avranno luogo martedì 21 gennaio alle 15 nella Chiesa di San Bernardo a Decollatura. La famiglia ha decido di destinare le donazioni alla Fondazione Tommasino Bacciotti e alla Fondazione Ospedale Meyer per progetti di ricerca.