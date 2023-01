ANCADIC: Il Ministero della Difesa-Gabinetto del Ministro sul riuso dell’ex distretto militare “Caserma Mezzacapo” di Reggio Calabria ha rappresentato che la Caserma non rientra più nella disponibilità della Difesa, in quanto restituita alla competente Agenzia del Demanio.

Con riferimento alla richiesta dell’ANCADIC dello scorso 7 gennaio riguardante lo stato di abbandono e il riuso del Distretto militare di Reggio Calabria Caserma Luigi Mezzacapo, il ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro con nota dello scorso 20 gennaio diretta all’ANCADIC e per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e alla Prefettura di Reggio Calabria ha rappresentato che la Caserma in oggetto non rientra più nella disponibilità della Difesa, in quanto restituita alla competente Agenzia del Demanio.

L’ANCADIC ha interessato l’Agenzia del Demanio. Visto che la Caserma è stata restituita al Demanio e quindi come Bene statale posto nella nostra città ci aspettiamo da codesta spettabile Agenzia del Demanio una risposta esaustiva sulla nostra richiesta, orgogliosi di questo ennesimo Bene della nostra Città, sottolineando che non vorremmo leggere più la messa in vendita di queste strutture per uso privato.