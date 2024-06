Il Console Onorario del Marocco in Calabria, avv. Domenico Naccari ha nominato un proprio consulente. il Commendatore Nicolino La Gamba, in riferimento agli eventi Culturali, Istituzionali, Internazionali ed ai Gemellaggi.

La Gamba noto a Vibo Valentia ed in Calabria per la sua trasmissione radiofonica Pagina Protetta su Radio Onda Verde 98 FM e da anni anche in video , ha una vasta esperienza amministrativa, essendo stato assessore nelle giunte D’Agostino Alfredo e D’Agostino Nicola nel corso della quale si è distinto per avere realizzato diversi gemellaggi ed avere creato l’ Associazione di Comuni Vibo Vale e tantissime altre iniziative che hanno esaltato il territorio .

E’ stato altresì consulente della Sindaca Maria Limardo, ed è stato il promotore insieme al Console Naccari del patto di gemellaggio culturale tra il Comune di Vibo Valentia e quello di Dakhla in Marocco.

La nomina, gradita all’ Ambasciatore S.E. Youssef Balla, è la prosecuzione di un percorso e di un rapporto che il Regno del Marocco intende sviluppare con la Regione Calabria e che presagisce la creazione di ulteriori gemellaggi che favoriranno gli scambi culturali, commerciali e sociali tra la Regione Calabria ed il Regno del Marocco.