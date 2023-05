“Il Consiglio regionale della Calabria esprime vicinanza e solidarietà alle famiglie di chi è stato colpito dalla violenza del terrorismo”. Lo dice il presidente Filippo Mancuso, in occasione della “Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi”, istituita con legge nel 2007 nella ricorrenza annuale del 9 maggio, quando fu ritrovato (1978) il corpo di Aldo Moro.

“Nel giorno in cui si ricordano tutte le uccisioni e le stragi che hanno minato per tanti anni la convivenza civile – afferma il presidente Mancuso – occorre dare spazio alla riflessione collettiva, convinti che la democrazia sia un bene imprescindibile che richiede però di essere tutelato quotidianamente, irrobustendo i valori di unità, dialogo e rispetto assoluto della persona umana”.