Di Clemente Corvo

Ho chiesto al Sindaco giorni fa’ la possibilità di avviare le procedure per la riapertura dei lavori dell’impianto Persicari, ho lavorato tantissimo sulle procedure da effettuare ho letto ed esaminato le carte della perizia fatta del fine lavori, ho recuperato tutti i documenti necessari che riguardano l’impianto dall’ inizio a oggi. Tramite alcuni conoscenti ho fatto fare perizie da persone competenti, mi sono confrontato con dirigenti, avvocati ed esperti del settore spiegando le mie idee per come riaprire l’impianto. Ho chiesto una riunione con Sindaco e Dirigenti spiegando che l’impianto non può più aspettare visto l’ennesimo furto e il fatto che tutta la documentazione necessaria è pronta per un bando pubblico per la concessione che sarà pubblicato a giorni. Nel caso in cui il bando andasse deserto ho pronto un piano B per riaprire la struttura ugualmente. L’impianto Persicari è una struttura da 1.300.000 euro, ha quasi 1.000 posti a sedere, non ci sono barriere architettoniche, può ospitare incontri di Basket, Pallavolo, Calcio a 5, Campionati di ballo, Danza ritmica ecc. a livello nazionale. Non mi sono mai pianto addosso, non ho mai puntato il dito su’ chi avesse le colpe e del perché quell’impianto fosse in quello stato, dopo aver riaperto il Cesare Giordano ho iniziato a lavorare a 360° sul Persicari senza fermarmi mai. La struttura è l’unica a poter ospitare sia come spettatori che come atleti persone normo dotati o con disabilita’ e questo mi ha dato forza per non mollare mai.