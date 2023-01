Il Comune di Taurianova ha aderito anche quest’anno alla piattaforma Donacod, l’app che consentirà di gestire il servizio mensa consentendo il contenimento dei costi del servizio che grazie all’utilizzo del digitale, anche per l’anno in corso non ha subito aumenti. Grazie a questa App i cittadini potranno gestire direttamente dal proprio smartphone il servizio. Si invitano quanti ancora non lo hanno fatto a scaricare l’App al seguente link https://play.google.com/store/apps/details?id=donacod.it.pos; per ogni evenienza è disponibile un supporto informatico presso gli uffici del Settore 3 tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00. Al fine di istruire al meglio i richiedenti sull’utilizzo dell’App e per ogni altro eventuale chiarimento, verrà organizzata a breve un call aperta a tutti i genitori con la presenza dell’organismo gestore.