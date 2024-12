Con grande soddisfazione, il Comune di Cinquefrondi, quale ente capofila per il Servizio Civile Universale 2024, annuncia il finanziamento di tre progetti che coinvolgeranno ben 67 giovani volontari provenienti da diversi comuni della Piana di Gioia Tauro. Il decreto n. 1665, pubblicato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale il 18/12/2024, sancisce l’inizio di un’importante opportunità educativa e formativa per tanti ragazzi e ragazze, che avranno la possibilità di lavorare fianco a fianco con le istituzioni locali, promuovendo attività di valore sociale, educativo e culturale. I progetti finanziati per il 2024, che coinvolgeranno il Comune di Cinquefrondi insieme a sette enti co-progettanti, sono:

– “Progetto 1: Cibo e sport per uno sviluppo armonico della persona-2”

– “Progetto 2: Bullismo e devianza sociale: minori a rischio”

– “Progetto 3: “Tutti in forma-2024”

Questi progetti affronteranno tematiche di grande attualità, promuovendo il benessere psico-fisico dei giovani, contrastando la devianza sociale e incentivando la partecipazione attiva alla vita civica attraverso attività sportive e motorie.

“Il Comune di Cinquefrondi si conferma un punto di riferimento per la formazione dei giovani cinquefrondesi che favorirà la loro futura occupabilità e la valorizzazione del territorio,” afferma il Sindaco Michele Conia. “Questa opportunità è il frutto di un lavoro di squadra con altri enti locali e scuole, ed è un segno tangibile di come il Servizio Civile Universale possa rappresentare una risorsa fondamentale per le comunità locali.”

In particolare, il Comune di Cinquefrondi accoglierà un gruppo di 11 volontari, ai quali si aggiungeranno 6 giovani volontari all’Istituto Scolastico “Sandro Pertini” di Cinquefrondi. Insieme, contribuiranno a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, promuovendo la cultura della legalità, dell’inclusione e della solidarietà.

La “Città dei Mestieri e delle Professioni”, ente incaricato della redazione dei programmi e dei progetti, e in particolare il Professore Enzo Marazzita esprime la propria soddisfazione per questa opportunità di crescita e di impegno civico offerta ai giovani.

A breve sarà pubblicato il bando per la selezione dei volontari, dando così a molti ragazzi la possibilità di intraprendere un’esperienza formativa e di crescita nel Servizio Civile Universale 2024.