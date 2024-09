Il Comitato “InMovimento” richiede fermate dei treni Alta Velocità a Gioia Tauro

DI CLEMENTE CORVO

Il Comitato In Movimento ha formalmente richiesto a Trenitalia Alta Velocità e Italo l’introduzione di fermate presso la stazione di Gioia Tauro per i treni Freccia Rossa e Italo. La richiesta è motivata dall’importanza strategica della stazione, che ha beneficiato di oltre 38 milioni di euro di fondi europei per la sua ristrutturazione e modernizzazione.



Gioia Tauro offre infrastrutture di alta qualità, accessibilità garantita da ascensori moderni e parcheggi sicuri, oltre a essere servita dalla Polizia Ferroviaria, elemento fondamentale per la sicurezza dei passeggeri. La presenza di un ospedale nelle vicinanze aggiunge ulteriore valore a questa richiesta, soprattutto in caso di emergenze mediche.

Gioia Tauro è diventata un punto nevralgico per la mobilità regionale, servendo un ampio bacino d’utenza che comprende molte comunità della Piana di Gioia Tauro. Il Comitato sottolinea che l’introduzione di fermate ad alta velocità sarebbe un beneficio concreto per l’intera comunità, migliorando la connettività e riducendo i disagi per i viaggiatori.

Il Comitato In Movimento invita Trenitalia e Italo a riesaminare la loro politica attuale e a considerare seriamente questa proposta, organizzando un incontro per discutere delle potenzialità offerte dalla stazione di Gioia Tauro.

Renato Bellofiore

portavoce del Comitato Civico InMovimento.