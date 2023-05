Più che soddisfatto è il Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria. La partecipazione alla fiera di Rimini, Macfrut, ha emozionato i tantissimi visitatori incuriositi dalle particolarità dell’oro verde in esposizione e degustazione presso gli stand del Consorzio del Bergamotto e dell’Unionberg OP.

Il presidente Ezio Pizzi ha inteso ringraziare la Regione Calabria per la riuscita della kermesse: “Organizzazione perfetta, le fiere hanno senso e servono se tutti gli attori, dai produttori alla parte politica ed alle istituzioni, conducono una battaglia comunicativa comune. Unica. Così è accaduto a Rimini, così deve essere nel prosieguo. Ringraziamo pubblicamente il presidente Roberto Occhiuto che si è soffermato sul nostro bergamotto, tesoro di Reggio Calabria, sorseggiando più di qualche bicchiere di succo e sottolineando le sue proprietà salutistiche. Ma anche l’assessore Gianluca Gallo, presente e propositivo. Il direttore Giacomo Giovinazzo, instancabile, e poi, non per ultimi, la dottoressa Alessandra Celi ed il dottore Luca Caruso, della Regione, che hanno supervisionato ogni singolo aspetto”, ha rimarcato il presidente Pizzi.

Allo stand del Bergamotto di Reggio Calabria ha voluto fortemente fare tappa anche il presidente della fiera Macfrut Renzo Piraccini e soprattutto il Ministro dell’agricoltura Francesco Lollibrigida, “annusando” il bergamotto per più tempo ed appassionandosi al racconto intorno alle essenze ed al frutto.

Non solo: il successo del Consorzio di Tutela a Macfrut è testimoniato dal servizio televisivo nazionale sul Tg5, grazie al giornalista Gioacchino Bonsignore di Gusto, che conosce fin troppo bene le potenzialità espresse dal bergamotto. E, per non farsi mancare nulla, anche uno dei più seguiti pizzaioli al mondo, Gabriele Bonci protagonista finanche di una serie su netflix, che si è voluto interessare ai sapori del bergamotto ed al suo uso in cucina.

Nel corso della fiera riminese, da rimarcare, inoltre, i due momenti inseriti nel programma ed organizzati dal Consorzio. Il primo è stato un “talk” molto ragionato sulla storia del nostro agrume e sull’estensione della Dop al frutto, moderato e coordinato dalla giornalista Giovanna Pizzi, che ha visto la partecipazione della dott.ssa Paola Pappalardo, direttore generale della Citrus srl. Il secondo incontro invece, più conviviale, è stato una degustazione di specialità al bergamotto ed il lancio di un nuovo freschissimo cocktail, “All Around Bergamot”preparato dal bartender Gianfranco Cacciola, che ha deliziato tutti i presenti e gli ospiti della Regione nello spazio allestito ad hoc.

Un successo dunque senza precedenti. “Siamo convinti che la strada giusta e corretta sia questa”, la chiosa del presidente Ezio Pizzi e di tutta la squadra del Consorzio che ha partecipato a Macfrut.