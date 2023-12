Il 2 gennaio concerto di Capodanno

Festività natalizie nel segno di Euphonía

Tanti eventi musicali in programma

CROSIA – L’anno civile che sta per volgere al termine è stato caratterizzato da successi e riconoscimenti per l’Accademia “Euphonia” di Mirto Crosia. In occasione delle festività natalizie sono previsti altri eventi che consentiranno, fra l’altro, lo scambio di auguri fra i partecipanti e l’opportunità della condivisione gioiosa di preziosi momenti musicali.

Si darà il via il 27 dicembre, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale “Divin Cuore” di Mirto, con il Concerto di Natale della Junior band “Franco Rizzo”, diretta dal maestro Giuseppe Blefari.

A seguire, il 30 dicembre sempre alle 18.30 al Museo del pane, nel centro storico di Crosia, ultimo appuntamento della stagione concertistica Euphonia Music Festival. In scena, con il progetto “Christmas songs”, Maria Tramontana (voce), Ferruccio Messinese (pianoforte) con la partecipazione straordinaria del percussionista internazionale Samuel Cerra al vibrafono.

Il trio presenterà un suggestivo programma natalizio in chiave jazz .

L’appuntamento clou del periodo natalizio sarà come sempre il Gran concerto di Capodanno dell’Orchestra di fiati “Franco Rizzo” diretta dal maestro Salvatore Mazzei. L’evento si terrà al palateatro “Carrisi” di Mirto il 2 gennaio 2024 alle ore 21. Al termine del concerto, (in attesa della mezzanotte) brindisi, taglio della torta per festeggiare il quattordicesimo anniversario della banda musicale, inaugurata il 3 gennaio 2010.

La performance della banda sarà, ancora una volta, impreziosita dalle voci della Corale Euphonia diretta dal Maestro Giuseppe Fusaro e dalla presenza di due solisti d’eccezione: il maestro Francesco Gugliotta, polistrumentista, che si esibirà suonando il fiscaletto, e il cantante Christian Bruno, talentuoso cantante cresciuto tra le mura dell’Accademia Euphonia.

Sul podio il maestro Salvatore Mazzei, lo storico direttore dell’orchestra stessa. Durante la serata anche quest’anno sarà possibile versare un contributo volontario a favore dell’Asit, Associazione Sud Italia trapiantati, di Cosenza, per la sensibilizzazione alla donazione degli organi e il sostegno alla ricerca delle malattie nefrologiche. Il concerto è patrocinato dal Comune di Crosia e anticipa la seconda stagione concertistica “Euphonia Music Festival”, organizzata in partnership con AmaCalabria.

Il 3 gennaio 2024, alle 18, le voci degli allievi delle classi di canto dei maestri Stefano Tanzillo e Mariafrancesca Anastasio andranno in scena con lo spettacolo “Aperishow” al Cosmic lounge bar di Mirto.

A chiudere gli eventi natalizi Euphonia, il 6 gennaio 2024 alle 18, saranno nuovamente i giovanissimi musicisti della Junior Band Franco Rizzo con il concerto dell’Epifania, nel Santuario Arcipretura “Santa Maria Assunta” di Longobucco, nell’ambito della rassegna Ceciliana promossa dal parroco, don Umberto Pirillo.

“Siamo orgogliosi di poter condividere la nostra musica tra la nostra gente e con il nostro territorio – ha commentato il direttore dell’Accademia Euphonia, Salvatore Mazzei – quale migliore forma per augurare a tutti un sereno Natale e un buon 2024.