Di GiLar

La ‘ndrangheta è una piovra che allunga i tentacoli ovunque si muova, o peggio per fare utilizzare una metafora drammatica, è un tumore in metastasi che “infetta” ovunque risiedono gli affiliati che per diverse ragioni si sono allontanate dalla Calabria.

Avevamo dato notizia di una villa demolita in Toscana il 18 aprile scorso ad Altopascio in provincia di Lucca e che fu confiscata nel 2003 al boss Antonino Lombardo di Cittanova.

Si è trattato di un immobile a due piani con appartamenti di 120 metri quadri ciascuno corredato da mansarda, garage e un terreno e che per anni i familiari del boss vi hanno abitato.

La “bonifica” consentirà grazie a 2,2 milioni dal Pnrr, al posto dell’edificio demolito, la costruzione di una nuova struttura polivalente a fini sociali, dove ci sarà un centro di aggregazione attrezzato e, ai piani superiori, appartamenti per housing sociale (affitti calmierati). Intorno ci saranno due parchi pubblici attrezzati anche e una rinnovata viabilità.

I Lombardo sono una storica famiglia di ‘ndrangheta del Reggino, e precisamente di Cittanova appartenenti alla cosca Facchineri e che nell’ottobre del 2013 sono stati coinvolti in un’operazione dei Carabinieri con l’esecuzione di 13 custode cautelari e che riguardava un’operazione denominata “Runner”. Una fitta rete finalizzata ad estorsioni, minacce, incendi e detenzione di armi, l’altra al traffico di stupefacenti.

Gli investigatori indicano come capo delle due diverse organizzazioni criminali, Giuseppe Lombardo, un calabrese residente ad Altopascio da diversi anni, appartenente ad una storica famiglia di ‘ndrangheta, è contestata l’aggravante di aver agevolato la cosca Facchineri, operante a Cittanova (Reggio Calabria) e con ramificazioni in Lombardia. Lombardo infatti, secondo il giudice, “non solo consegnava parte dei proventi dell’attività dell’organizzazione criminale ai parenti liberi dei Facchineri ma avrebbe usato metodi mafiosi per sfruttare il potere intimidatorio della cosca di alla quale diceva di appartenere”.

Ma chi è Giuseppe Lombardo?

Il boss fa parte di una potente famiglia storica della ‘ndrangheta, ovvero suo padre Antonino apparteneva alla cosca Facchineri di Cittanova, arrestato per mafia nel 1997 e condannato definitivamente nel 2003, era sfuggito nel 1987 a un agguato mafioso nell’ambito di una faida tra famiglie, dove morì un altro figlio, Angelo, e altri due rimasero feriti. Temendo per la propria vita, Antonino decise di “cambiare aria” e si trasferì ad Altopascio assieme al figlio Giuseppe, che, all’epoca, aveva 22 anni.

Quest ultimo però rimase in contatto con il clan di appartenenza i Facchineri. Anzi, se n’è fatto vanto e ha riproposto il modello ‘ndranghetista ad Altopascio. Come scrivono gli inquirenti nelle loro carte.

Inoltre nella Relazione annuale della Commissione parlamentare d’inchiesta del 2008, Giuseppe Lombardo viene appunto indicato quale organicamente appartenente alla cosca Facchineri in Toscana ed autore del tentato omicidio di un nomade, Sebastian Fudorovic, nel 2006. Inoltre, i militari dell’Arma di Lucca che hanno svolto le indagini hanno documentato numerosi viaggi che Lombardo ha fatto a Cesano Boscone e Lacchiarella i due comuni nel milanese dove vivono i familiari di Vincenzo e Giuseppe Facchineri, ambedue detenuti, per ricevere direttive sulle attività illecite in corso, ma anche e soprattutto “Per portare i soldi ai carcerati”, come lui stesso diceva, portando denaro ai familiari dei due Facchineri incarcerati.

Una scalata criminale che da un paese della Piana di Gioia Tauro, Cittanova, teatro di faide tremende e senza scrupoli che si sono verificate negli anni tra cosche della città, fra le famiglie ‘ndrangtiste Facchineri e Raso-Albanese, e dove non si è avuto nemmeno pietà in quel 13 aprile del 1949 quando ci fu la “strage dei bambini” con l’uccisione di Domenico e Michele Facchineri di 12 e 9 anni. Un’inutile faida durata quarant’anni resta solo la crudeltà e la cattiveria umana che non hanno avuto rispetto neppure dell’innocenza dei bambini.