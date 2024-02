Grande sensibilità istituzionale, innata capacità di ascolto, facilità di approccio ai problemi, immediata disponibilità ad interagire, dichiarata apertura al dialogo; queste le sensazioni lasciate dal Prefetto Clara Vaccaro.

I Sindaci dell’Associazione “Città degli Ulivi” hanno avuto modo di verificare che erano ben riposte le aspettative in relazione alla visita del Prefetto e che l’apprezzamento espresso per l’iniziativa assunta ha trovato puntuale riscontro.

Il confronto tra il massimo rappresentante istituzionale della provincia e i Sindaci del territorio della Piana ha lasciato la chiara sensazione che le problematiche rappresentate troveranno adeguata attenzione.

Il presidente dell’Assemblea Michele Conia ha portato il saluto e, dopo aver ringraziato il Prefetto Clara Vaccaro per la disponibilità, ha illustrato il documento redatto concordemente dai Sindaci con la segnalazione delle criticità più impellenti.

Oltre alle tematiche che necessitano di maggiore attenzione e di interventi immediati, il Sindaco Conia ha posto, a nome dell’intera Assemblea, l’attuale problema che riguarda la tutela di Sindaci, amministratori, operatori sanitari e scolastici.

Nel suo intervento il Prefetto ha ringraziato i Sindaci per la possibilità offertale di entrare nel vivo delle questioni, di lavorare insieme per individuare soluzioni e avviare percorsi virtuosi, con spirito di condivisione.

Ampia rassicurazione è stata data ai Sindaci anche in merito all’attenzione che viene data alle vicende dei singoli Comuni, ritenuti la massima espressione di democrazia.

Il Prefetto ha usato uno slogan subito adottato ed accolto da tutti “L’indifferenza fa la differenza” invitando ognuno a non girarsi dall’altra parte, anzi continuando a lavorare per sradicare la cultura della prevaricazione.

Analogo successo la d.ssa Vaccaro ha riscosso durante la visita al Liceo Classico “V. Gerace” di Cittanova dove ha letteralmente conquistato gli studenti, i docenti, il Dirigente e i rappresentanti dei genitori parlando di cittadinanza attiva, di conoscenza come strumento di libertà, di istituzioni al servizio dei cittadini e a garanzia dei diritti.

La giornata si è conclusa presso l’Olearia Fazzari, una realtà economica ed imprenditoriale che costituisce un autentico fiore all’occhiello per la Calabria intera in un contesto internazionale, per la qualità dei prodotti.

Il primo incontro ufficiale tra il Prefetto di Reggio Calabria e i Sindaci della Piana non poteva avere esito migliore, avendo rassicurato tutti sulla presenza e sulle capacità di intervento dell’Ufficio Territoriale del Governo e del suo rappresentante.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Marco Caruso Michele Conia

