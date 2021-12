Dalle ceneri del vecchio olificio della Pascal azienda di Gioia Tauro, nasce la Napag che finisce nel mirino degli investigatori dell’antimafia . L’operazione sospetta ; il prestito lampo ottenuto da un piccolo trader di Gioia Tauro – 800 mila euro restituiti nel giro di tre giorni – per l’acquisto di una partita di petrolio “in offerta” e al maxi contratto con l’Eni da 25 milioni di euro del maggio del 2018 (poi revocato con tanto di denuncia da parte del colosso degli idrocarburi nei confronti della società di Mazzagatti)

Dal commercio di surgelati al trading internazionale. Dagli uliveti di Varapodio ai pozzi petroliferi degli Emirati Arabi, passando per i mercati finanziari di mezzo pianeta e finendo nel processo Eni, per quella che è passata alla storia come la più grande mazzetta mai registrata da un’indagine italiana. Ha i contorni della spy story internazionale la vicenda della Napag, la società nata a Gioia Tauro con compiti di «rizzaggio, magazzinaggio, custodia ed imballaggio delle merci, congelamento, surgelamento e conservazione degli alimenti». Aveva un capitale sociale di 10 mila euro, è sbarcata, in una manciata di anni, sul mercato finanziario londinese con uno di 43 milioni di sterline e compiti di «commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili di ogni genere e loro derivati». Una vicenda dai tratti surreali che intreccia gli interessi dell’avvocato Pietro Amara – cardine del processo milanese ai vertici Eni per la presunta maxi tangente pagata ad esponenti del governo nigeriano finito con una pioggia di assoluzioni «perché il fatto non sussiste» e protagonista delle indagini delle procure di mezzo Paese – quelli del magnate saudita Alì Al Matrook Faisal, tycoon del petrolio e padre padrone della Famcorp, la multinazionale con sede a Dubai che si occupa di «investimenti finanziari, commercio di prodotti petrolchimici e costruzioni» e quelli di Francesco Mazzagatti (che di Faisal è il genero per averne sposato la figlia Nadia), 45enne di Varapodio con un paio di inciampi con la giustizia alle spalle e un presente da imprenditore internazionale dal portafoglio affari gonfio come un uovo.

Vertice di questo “miracolo finanziario” calabrese è proprio Francesco Mazzagatti. Imprenditore “rampante”, partendo da Varapodio, poche migliaia di anime alle falde tirreniche d’Aspromonte, è riuscito a sedersi ai tavoli che contano. Per lui contratti milionari con holding internazionali e un posto di riguardo come consigliere per i paesi del Medio Oriente accreditato, in quota Peppe Scopelliti, presso il ministero della Difesa. Una storia che inizia in un vecchio oleificio di Gioia Tauro, acquistato per 200 mila euro dalla “Pascal”. È la società progenitrice della Napag, alla cui guida si trova, appena maggiorenne, il giovane Mazzagatti. A cederle lo stabile è la Teorema srl, azienda di proprietà di Teodoro Mazzaferro, ritenuto uno dei vertici storici del clan Piromalli.

Ed è nel capannone ristrutturato grazie ai fondi ottenuti (quasi 700 mila euro) da un mutuo concesso da Invitalia che parte la scalata di Mazzagatti al mondo degli affari. Per la verità le cose non vanno benissimo. Gli affari stentano ad ingranare e la Pascal inanella una serie di perdite d’esercizio preoccupanti. Poi, nel 2012, da una costola della Pascal, viene costituita la Napag Italia srl con capitale sociale di 10 mila euro. Al timone, sempre Mazzagatti. Ma il copione non cambia di molto, e la nuova società, che si occupa di piccole operazioni commerciali, fatica a ritagliarsi un posto di riguardo. Gli anni passano e, nel 2017, arriva l’inaspettata accelerazione degli affari che coincide con il matrimonio dell’imprenditore calabrese con Nadia Faisal Ali Almatrook, rampolla di un magnate saudita del petrolio.

L’oro nero

Il vento è cambiato per la piccola società nata nella città del porto. In poco tempo si ritaglia un posto importante sui mercati internazionali. Nel novembre del 2017, il capitale sociale della Napag passa da 10 mila a 300 mila euro. Poi, poco più di un mese dopo, il 31 dicembre, una nuova iniezione di liquidi porta il capitale sociale a 13 milioni e coinvolge una serie di manager dal curriculum pesante e dai trascorsi non sempre limpidi che entrano nel board.

Come nel caso di Giancarlo Lanna (ex presidente della Simest, società del gruppo Cassa depositi e prestiti) che di Napag diventa presidente del consiglio d’amministrazione. O di Danilo Oreste Broggi, già presidente di Poste Assicura (del gruppo Poste Italiane) ed ex Ad di Consip e Atac che in Napag riveste il ruolo di consigliere, così come Claudio Zacchigna, un passato nella dirigenza di Eni. E sono proprio i contratti milionari con il colosso dell’energia che portano gli investigatori a ritenere che la Napag possa essere «una società riferibile all’avvocato Pietro Amara, già legale esterno Eni».

Le operazioni sospette

Tra le prime operazioni finanziarie sospette segnalate dal sistema Elios e registrate dalla guardia di finanza, c’è la montagna di denaro che segna l’acquisizione della Napag Italia da parte della Napag Trading Limited: la nuova società, costituita a Londra nell’aprile del 2018 dai coniugi Mazzagatti, con un capitale sociale di 100 sterline e che, dopo avere inglobato la società madre dal valore di 13 milioni, stabilisce un’emissione di azioni per un valore di 43 milioni di sterline. Un riposizionamento economico imponente, facilitato dai versamenti di numerose società internazionali e da alcuni fondi, come l’Enoc Supply and Trainig llc, direttamente riconducibili al governo di Dubai. E poi i versamenti arrivati dalla moglie di Mazzagatti direttamente sul conto dell’azienda, e quelli di alcune società satellite dell’Eni come la Versalis Uk Limited. Fino al prestito lampo ottenuto da un piccolo trader di Gioia Tauro – 800 mila euro restituiti nel giro di tre giorni – per l’acquisto di una partita di petrolio “in offerta” e al maxi contratto con l’Eni da 25 milioni di euro del maggio del 2018 (poi revocato con tanto di denuncia da parte del colosso degli idrocarburi nei confronti della società di Mazzagatti). Una Babele di operazioni dietro cui, annotano gli investigatori, potrebbe celarsi «una testa di legno, a servizio di soggetti di maggiore spessore imprenditoriale e/o economico, che attraverso operazioni finanziarie di dubbia liceità, hanno come fine, ultimo, di riciclare denaro di dubbia provenienza».