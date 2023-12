Una bella tradizione quella di Francesco, che come ogni anno nel periodo natalizio, realizza per i Carabinieri quale segno di riconoscimento diversi disegni. Quest’anno peró mancava un elicottero. Così i Carabinieri di Locri (RC) hanno donato a questo speciale “follower” un modellino di elicottero per la sua gioia e dei genitori che hanno visto il loro piccolo tra i suoi amati Carabinieri.