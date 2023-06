Sarà inaugurata domani, 7 giugno, la mostra di fine anno scolastico degli alunni della scuola primaria “Carducci” e “Melissari” dell’Istituto Comprensivo Carducci-V. da Feltre di Reggio Calabria.

“Viaggiando nel tempo per essere cittadini del mondo” è il titolo dell’esposizione ospitata all’interno dei locali del plesso Carducci per fare ammirare gli elaborati realizzati dai bambini nei diversi laboratori grafico-pittorico e tecnologico. Con tanta creatività gli alunni della Primaria dei due plessi dell’istituto, Carducci e Melissari, mettono in mostra delle vere e proprie opere d’arte grazie alle molteplici attività interdisciplinari nell’ambito delle UdA quadrimestrali di Ed. Civica “Una sana e robusta … COSTITUZIONE” e “Da Nativi digitali @ Consapevoli digitali”, del progetto curriculare di mitologia “Odissea: il viaggio tra i nostri Miti e la nostra Storia”.

I lavori sono stati realizzati anche grazie al corso, in modalità remoto, “Pame Ambrò” di storia, lingua, cultura e tradizione dei greci di Calabria e ai percorsi formativi sulle civiltà fluviali e marittime.

La mostra potrà essere visitata da mercoledì 7 giugno a venerdì 9 giugno, dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 19:00 di giovedì 8 giugno.