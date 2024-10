Martedì, 29 ottobre, sarà a Taurianova uno dei massimi studiosi di Antonio Gramsci: il prof. Guido Liguori, docente di Storia del pensiero politico presso l’Università della Calabria e presidente dell’International Gramsci Society, nonché caporedattore della prestigiosa rivista Critica Marxista diretta da Aldo Tortorella.

Lo studioso, reduce di un tour di iniziative svolte tra le università italiane ed estere, si troverà nella città dell’hinterland reggino, capitale italiana del libro 2024, nell’ambito delle iniziative culturali organizzate dall’Istituto “Ugo Arcuri” per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea in provincia di Reggio Calabria, per presentare il suo ultimo libro “Nuovi sentieri gramsciani”.

L’iniziativa, che si terrà, con inizio alle ore 17,00, presso la sala “Francesco Sofia Alessio” della Biblioteca Comunale “Antonio Renda”, vedrà registrarsi durante i lavori, coordinati da Gaetano Errigo dell’Istituto “Ugo Arcuri”, gli interventi del Prof. Rocco Lentini della Commissione Didattica dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”, oltreché quello del Prof. Guido Liguori, autore del libro.