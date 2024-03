Guasto al servizio di pubblica illuminazione tra piazza Indipendenza e la rotatoria di accesso al porto di Reggio Calabria

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che a causa di un grave guasto elettrico si stanno verificando disservizi al circuito della pubblica illuminazione nell’area tra piazza Indipendenza e la rotatoria di accesso al porto (incrocio con via 25 Luglio). I tecnici di Enel, ai quali è stato prontamente segnalato il disservizio, hanno già attivato le procedure per la riparazione del guasto che potrebbe comunque perdurare per alcuni giorni.