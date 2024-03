Un grave incidente nella notte a Guardia Piemontese con quattro persone ferite. Un giovane di 21 anni è stato subito trasferito all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove è ricoverato in gravissime condizioni; altre tre ragazze, in queste ore sono state trasferite sempre all’Annunziata di Cosenza.

GUARDIA PIEMONTESE, GRAVE INCIDENTE STRADALE: 4 FERITI

Sulla dinamica dell’incidente, avvenuto in piena notte, intorno alle 2.30, sono in corso le indagini e la ricostruzione dei carabinieri. L’automobile sulla quale viaggiavano i giovani, anche una ragazza minorenne, sarebbe finita ad alta velocità contro un furgone parcheggiato. L’auto ha poi fatto diverse carambole e si è sviluppato anche un principio di incendio. I giovani, da quanto si è appreso, erano di ritorno da una festa di diciotto anni. Il ferito più grave è il giovane che era alla guida del mezzo. Il 21enne è stato stabilizzato dai medici e infermieri dell’ambulanza del 118 e poi trasferito a Cosenza dove è ricoverato in rianimazione. Tutti i feriti, a causa della violenza dell’impatto, hanno riportato, fra l’altro, traumi agli arti superiori e inferiori. Sul posto sono giunte tre ambulanze: un mezzo medicalizzato, partito da Paola e con equipaggio il medico, l’infermiere, l’autista soccorritore. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso. Presenti anche i vigili del fuoco.