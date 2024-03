Abbiamo letto l’articolo di Pietro Sergi sulle infrastrutture carenti e quelle inesistenti, che da persona sempre in prima linea nella valorizzazione del territorio ha più volte denunciato pubblicamente. Conosciamo il suo profondo legame e la sua filosofia politica che pone in cima al proprio agire il servizio per il proprio territorio, la Locride, e la Calabria e i Meridione in generale avendo già avuto modo di collaborare con lui nella breve ma intensa parentesi di militanza già avuta con IdM.

La battaglia che Pietro Sergi porta avanti sulla trasversale Bovalino Bagnara, oggetto dell’articolo che ci ha convinti a rispondere, è certamente da condividere. Italia del Meridione, dunque, risponde alla nota in questione, facendo propria questa ed altre battaglie, che cercherà di promuovere anche a livello nazionale. Da colloqui già avuti con lui in precedenza, abbiamo preso atto che Sergi ha le idee ben chiare e che è ben disposto ad assumere impegni che a molti altri possono sembrare impopolari ma che sono battaglie che solo un Partito veramente attento alle problematiche territoriali può e vuole sposare in pieno.

A questo proposito, avendo sottoscritto e condiviso il suo appello alle forze politiche, abbiamo deciso di affidargli il ruolo di Segretario Provinciale di Italia del Meridione per la provincia di Reggio Calabria e come primo atto concreto e tangibile di attenzione abbiamo deciso di svolgere la prossima direzione regionale proprio a Reggio, venerdì 23 Marzo. Seguiranno poi altre iniziative simili volte a manifestare attenzione per i territori e per i Dirigenti che si impegnano organizzando, di volta in volta, le riunioni della segreteria regionale nelle varie province, non solo per ciò che riguarda la Calabria ma ovunque ci siano presidi di Italia del Meridione.

Ci sarà poi modo e occasione di approfondire gli altri temi posti una volta che avremo ultimato i vari passaggi interni propri di un Partito che sta crescendo sempre di più facendosi carico delle istanze che giungono dai territori.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!



Orlandino Greco – Fondatore Italia del Meridione