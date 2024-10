Nella serata di ieri è morto in modo prematuro Pasquale Crupi, funzionario della Prefettura, che da tempo combatteva con una brutta malattia. Crupi era molto noto e stimato in città, cresciuto a Montebello Jonico, aveva appena compiuto 60 anni.

Crupi ha sempre servito lo Stato con senso di responsabilità e dedizione. Come funzionario pubblico ha lavorato al Ministero delle Finanze di Roma, alla Questura di Catanzaro, di Vibo Valentia, alla Polizia Postale di Reggio Calabria, poi è stato Direttore Amministrativo della Prefettura di Reggio Calabria dal 2004 al 2015 quando per cinque anni è stato Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, tornando in Prefettura nel 2015 dove è stato il braccio destro dei Prefetti che si sono alternati negli ultimi nove anni.

A tutta la famiglia le sentite condoglianze del direttore e della Redazione di Approdo Calabria