“Il Partito Democratico e il M5s prima sostengono e votano i provvedimenti contro l’Italia, poi si accorgono tardivamente dell’errore e provano frettolosamente a porvi rimedio.

Quanto sta accadendo con il porto di Gioia Tauro è purtroppo emblematico: il Pd e la sinistra in Ue hanno votato e difeso a spada tratta la direttiva Ets, uno schiaffo ai porti italiani che andrebbe a favorire la concorrenza dei porti nord africani senza incidere minimamente sulla tutela dell’ambiente. Oggi, che la direttiva si trasforma in minaccia reale, fanno di tutto per correggere il tiro e persino intestarsi le modifiche, peraltro sostenendo una soluzione inadeguata e già prevista dalla normativa.

Non serve implementare il correttivo contenuto nel testo in vigore, che solo in parte potrebbe essere efficace: il vero tema sono le rotte internazionali che toccano Gioia Tauro solo per il transhipment e che, non passando dallo scalo, non saranno soggette a Ets.

Sarebbe bastato ascoltare fin da subito quanto sosteneva la Lega, unica in Europa a opporsi al provvedimento, per evitare questa situazione. E invece oggi assistiamo allo spettacolo avvilente del Pd che se la suona e se la canta da solo, dopo aver creato questo grosso problema. Il tutto, sulle spalle delle imprese e dei lavoratori italiani. Imbarazzante”.

Così in una nota Valentino Grant, europarlamentare della Lega.