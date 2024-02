Grande partecipazione a Varapodio al corteo di solidarietà per don Gianni Rigoli. FOTO

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!



DI CLEMENTE CORVO

“Silenzio e parola sono parti inseparabili della comunicazione. All’interno del dialogo il fatto di tacere è altrettanto significativo quanto quello di parlare. Come il silenzio si oppone al mutismo, così la parola Si oppone a tutte le forme di eccesso di parole che impediscono anch’esse il dialogo. Ogni parola proviene dal silenzio e vi fa ritorno”.

Proprio su questi aspetti si è svolta ieri sera alla presenza di tantissima gente la Silente fiaccolata di solidarietà per le vie di Varapodio.

La stessa partita da Piazza San Nicola si è conclusa davanti alla chiesa di Santo Stefano, organizzata in seguito agli atti vandalici subiti dal PARROCO don GIOVANNI RIGOLI.

La fiaccolata è stata presieduta dal vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina Palmi S.E. GIUSEPPE ALBERTI , con la presenza del primo cittadino di VARAPODIO il sindaco ORLANDO FAZZOLARI, con la presenza di gruppi scout provenienti da tutta la Piana, con i parroci della zona, i sindaci, i dirigenti scolastici il presidente AC e molte altre autorità civili e militari.

I giovani AC di varapodio si sono prodigati con grande sensibilità per mettere in evidenza la loro vicinanza al loro parroco e l’indignazione per quanto avvenuto prima il 15 gennaio quando lo stesso Fu vittima di un’aggressione in chiesa e subito dopo il 4 febbraio quando Subì l’incendio della sua automobile parcheggiata di fronte alla canonica.

Parole veramente toccanti da parte di S. E. il vescovo della DIOCESI OPPIDO PALMI, che

in queste suoi primi due mesi di Vescovado, si è recato più volte nella cittadina di varapodio per esprimere sostegno al parroco e vicinanza a tutta la POPOLAZIONE di VARAPODIO .

Lo stesso ha voluto sottolineare un aspetto predominante:

” stasera insieme a noi c’è anche Dio, dove c’è una richiesta di giustizia lui c’è sempre”.

Alla solidarietà e al sostegno al parroco di VARAPODIO DON GIOVANNI RIGOLI, va anche il sostegno e la sua solidarietà di tutta la nostra REDAZIONE!