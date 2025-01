Grande adesione dei cittadini alla raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine.

Così come in tutta Italia, anche a Reggio Calabria l’iniziativa voluta da Fratelli d’Italia, ha registrato una massiccia partecipazione con l’apposizione di centinaia di firme in poche ore. Il gazebo organizzato ieri pomeriggio dal Coordinamento cittadino è stato preso d’assalto dai reggini che hanno voluto così dimostrare, come l’affetto verso le Forze dell’ordine sia un sentimento diffuso e condiviso.

Basta alle aggressioni verso gli uomini e le donne in divisa che, quotidianamente, rischiano la vita a difesa dell’ordine pubblico e per garantire la sicurezza dei cittadini è stato lo slogan a base dell’iniziativa.

Fratelli d’Italia inoltre, attraverso questa raccolta firme, propone una serie di provvedimenti normativi mirati all’inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, alla maggiore tutela per le forze dell’ordine, all’inserimento del reato di rivolta in carcere, a più strumenti di difesa.

I tanti reggini che hanno inteso manifestare la loro condivisione, così come i 100.000 italiani che in poche ore hanno già sottoscritto la mozione,

rappresentano un chiaro messaggio: il popolo è accanto agli uomini e alle donne in divisa e condannano le violenze e le aggressioni fisiche da parte di una frangia estremista comunista e a nulla servono i silenzi e le demagogie della sinistra italiana.

Il Coordinamento di Reggio Calabria ringrazia i tanti cittadini che hanno sottoscritto la mozione e rinnova il proprio impegno perché il rispetto dovuto alle Forze dell’ordine si tramuti in provvedimenti normativi a loro tutela.