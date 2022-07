Gp Austria, pole Verstappen su Leclerc per la gara sprint

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen ottiene la pole position della gara sprint del Gran Premio d’Austria di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull fa segnare il miglior tempo in 1’04″984, davanti al rivale Charles Leclerc con la Ferrari (+0″029), e partirà davanti a tutti nella sprint di domani. In seconda fila a Spielberg ci sono Carlos Sainz (Ferrari) e Sergio Perez (Red Bull). Doppio incidente per la Mercedes: il primo di Lewis Hamilton, finito a muro durante il Q3 (scatterà decimo domani). Il secondo di George Russell (quinto), anche lui tornato ai box senza conseguenze fisiche dopo l’impatto. Sesto posto di Esteban Ocon (Alpine), a precedere Kevin Magnussen (Haas).

