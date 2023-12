Giuseppina Patriarca da tutti simpaticamente chiamata nonna Giusy, compie 108 anni

Auguri speciali quelli arrivati oggi e a farli molto più di una veterana della storia moderna.

Ha da pochissimo compiuto 108 anni ma ha la mente di una giovincella. Stiamo parlando di Giuseppina Patriarca da tutti simpaticamente chiamata nonna Giusy.

La protagonista, nata il 6 Novembre 1915, ricorda perfettamente i tempi della transumanza, gli usi, le storie, i protagonisti.

Parlava dei suoi 20 anni quando, per rapportarli ai nostri giorni, ha dovuto fare riferimento ad ulteriori 80 anni prima.

Originaria di Montorio, ma dall’età di due anni trasferitasi all’Aquila, Nonna Giusi ha avuto modo di confrontarsi con molteplici generazioni anche e soprattutto per via della sua professione di insegnante. Lavoro per il quale ha dedicato anima e corpo e che nella sua integrità sociale e culturale non solo gli permette di favorire il rifiorire di antichi e, a quanto pare, bellissimi ricordi, ma la rende unica nel riuscire a soddisfare, nei suoi interessanti racconti, l’interlocutore di turno.

Non sappiamo se sia merito del suo agire o della sua badante originaria di Scanno seduta sempre al suo fianco; oppure dei suoi parenti sempre pronti a renderle omaggio e a sostenerla con vivide attenzioni.

Quello che sbalordisce è la capacità di capire con straordinaria illuminazione, seppur odiandolo, il mondo di oggi.

Nel video inviato appositamente per noi di gli auguri di nonna Giusi.