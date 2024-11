Giuseppe Mattiani, Consigliere regionale della Lega Calabria, esprime le sue congratulazioni a Filippo Mancuso per la nomina a nuovo responsabile della Lega in Calabria. “Sono certo che l’esperienza e l’impegno di Filippo saranno fondamentali per la crescita e il rafforzamento della Lega nella nostra regione. Gli auguro buon lavoro in questa nuova sfida, con l’auspicio di raggiungere insieme obiettivi importanti per il territorio e per i cittadini calabresi.”