Giornata delle Scienze Umane e Open day all’Einaudi-Alvaro di Palmi: grande successo per l’appuntamento del 15 gennaio

Il 15 gennaio presso la sede di via Campanella a Palmi si è svolto l’Open Day del Liceo “Corrado Alvaro” e dell’ITE, indirizzi dell’I.I.S. Einaudi-Alvaro che hanno presentato al pubblico degli studenti delle scuole medie e dei loro genitori l’offerta formativa della scuola. Al mattino, anche in occasione della visita degli studenti della scuola media “Tito Minniti”, le attività sono state associate alla Giornata delle Scienze Umane che ha evidenziato l’alto valore formativo della psicologia, della pedagogia, della sociologia e dell’antropologia. L’accoglienza in Aula Magna degli allievi della “Minniti” è stata a cura della prof.ssa Rosa Maria Stillitano, responsabile di plesso, del prof. Fabio Domenico Palumbo, che ha curato la Giornata delle Scienze Umane, e delle prof.sse Serena Stilo ed Ester Mura, con presentazione dei vari indirizzi, del corso ESABAC, dei corsi Cambridge e DELF, dei progetti Erasmus ed eTwinning. La scuola si è presentata nella sua veste migliore, arricchita di stand informativi e di piccoli buffet gastronomici nelle aree dedicate. Protagonisti delle attività laboratoriali, artistiche e ludiche sono stati gli studenti dell’Alvaro e dell’ITE, coordinati dai dipartimenti Umanistico e di Lingue del Liceo e dai vari dipartimenti dell’ITE. A dare una marcia in più alla giornata, il lavoro dei comitati studenteschi, in particolare quello di analisi, legato all’approfondimento delle scienze umane. Il comitato di analisi e le classi VAS, IVAS, IIAS e IAS hanno curato gli “Alvaro Games”, esperienze ludiche legate a diversi ambiti della psicologia come le emozioni, la memoria e la percezione: “Emozioni in gioco”, “Gli oggetti invisibili”, “Smemoranda”, “Lego Serious Play”, i titoli dei giochi. Alla fine dei games, i vincitori del torneo a squadre, associate alle diverse case di Hogwarts, hanno vinto la “Coppa delle Case”.

L’indirizzo socio-economico del Liceo delle Scienze Umane ha dato vita a un quiz Kahoot! e a una Escape Room. Anche l’indirizzo linguistico ha allestito attività legate al mondo delle scienze umane, in particolare alle emozioni, oggetto di un progetto eTwinning della scuola.

Il plesso ITE ha infine curato l’attività “La città sostenibile”.

L’ottima riuscita dell’Open Day in termini di apprezzamento da parte dei visitatori e di coinvolgimento attivo degli studenti è stata resa possibile dall’impegno attivo di tutti i docenti dei vari indirizzi, dal coordinamento delle responsabili di plesso prof.sse Rosa Maria Stillitano, Enrica Scolaro e Rosanna Condina, e dal supporto costante e attento del Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Eburnea e dei collaboratori del DS, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.

La comunità educante dell’Einaudi-Alvaro è una realtà sempre più attiva e dinamica e rappresenta un polo formativo di grande attrattività per la città di Palmi.