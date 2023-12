Lo scorso 14 dicembre gli studenti del Liceo “Alvaro” hanno dato vita a un doppio appuntamento che ha visto grande partecipazione ed altrettanto entusiasmo, grazie al coinvolgimento delle studentesse e degli studenti dei vari indirizzi del Liceo (scienze umane, linguistico, economico-sociale), alla presenza di una nutrita rappresentanza di allievi delle scuole secondarie di primo grado del territorio, e all’efficace coordinamento delle molteplici attività da parte dei docenti. La giornata, fortemente voluta dalla Dirigente scolastica Eva Raffaella Nicolò, ha visto avvicendarsi una serie di attività che al momento formativo e culturale hanno affiancato il fattore ludico e di socializzazione. In particolare, la mattinata è stata dedicata alla Giornata delle Lingue, con una serie di attività, a cura degli studenti e dei docenti del Liceo, legate alla promozione del valore educativo, culturale e sociale dell’apprendimento-insegnamento delle lingue straniere. Giochi, lezioni interattive di lingua, presentazioni, caffè letterari, proiezioni, sketch e performance teatrali hanno animato la mattina dell’Alvaro, che si è conclusa con l’inaugurazione del Sentiero della Pace e il minuto di silenzio contro tutte le guerre.

La presenza di stand, decorazioni e di un ricco buffet ha completato l’allestimento, che si è arricchito nel pomeriggio con i banchetti dedicati alle scienze umane e l’esposizione dedicata alla storia. Il pomeriggio, nel corso dell’Open Day, i momenti laboratoriali si sono moltiplicati, insieme alla performance teatrale ripetuta nel corso della giornata e tratta da “La patente” di Luigi Pirandello. Tra i laboratori realizzati si segnalano i word games, il laboratorio di scrittura, la mini start up, il Cappello parlante ispirato a Harry Potter, il “Gioco dei sorrisi”, “Emozioni in gioco”, “Playlist per tutti gli umori”, questi ultimi legati ai temi dell’intelligenza emotiva, del riconoscimento e dell’espressione creativa delle emozioni e dei sentimenti. Le attività hanno interessato e appassionato gli studenti delle medie insieme ai loro genitori, rendendo l’Open Day un’esperienza informativa e coinvolgente per tutte e tutti, ed evidenziando la grande capacità degli allievi dell’Alvaro, insieme ai loro docenti, di progettare e condurre momenti di formazione, di gioco, di spettacolo e di socializzazione.