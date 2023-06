“Una scelta di continuità e consolidamento di una leadership consacrata in Europa e che testimonia lo straordinario lavoro che sta svolgendo alla guida del governo italiano” – esprime soddisfazione l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, che aggiunge: “Una decisione presa all’unanimità dal Consiglio generale dell’ECR, che rappresenta un fatto dall’alto valore politico soprattutto in vista delle elezioni europee del prossimo anno”.

“La famiglia dei Conservatori si afferma ovunque, e cresce grazie ad una proposta chiara di Europa che non ha un approccio ideologico ma tende ad affrontare le questioni che riguardano il suo futuro con concretezza e risolutezza” – conclude Nesci.