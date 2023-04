Sciolte le ultime riserve della lista COSTRUIRE INSIEME che appoggerà la candidatura a sindaco di Domenico Depino, già assessore comunale e professionista locale.

“La mia candidatura – ha dichiarato Depino – è il frutto di un gioco di squadra nato dall’esigenza di una politica incisiva per il nostro territorio. Siamo scesi in campo per ridare una speranza alla città, per ascoltare i cittadini abbandonati ai problemi quotidiani e per programmare il futuro”.

La città evidenzia oggi uno scollamento anche del tessuto sociale, frutto di anni di amministrazione approssimativa e non lungimirante, ma Gioiosa Ionica può tornare ad essere in futuro nuovamente un punto di riferimento in settori come la cultura e il turismo.

L’imprenditore prosegue sottolineando come “ho deciso di compiere questo passo, perché voglio mettere a disposizione di questa città le mie competenze professionali e le mie doti umane. Sono una persona abituata ad ascoltare e oggi dobbiamo creare una comunità dove nessuno abbia l’impressione di restare un passo indietro, costruendo un futuro insieme per i cittadini e i nostri giovani, per i nostri figli”.

“Costruire insieme – conclude De Pino – la lista civica presente alle prossime amministrative, nasce per la necessità di fare qualcosa di nuovo, di mettere le basi per progetti innovativi che possano rendere in diversi settori Gioiosa competitiva a livello regionale e nazionale. Bisogna costruire e l’unica strada è farlo insieme ai cittadini”.