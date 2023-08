La Asd Gioiese 1918 è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Kevin Vigliani. L’atleta, classe 2003, è un gioiese d.o.c. che, nella passata stagione, ha militato tra le fila della Deliese in Promozione. Il suo trascorso nei settori giovanili, però, è costellato di soddisfazioni. Cresciuto nella Reggina, nel 2018 passa alla Sampdoria, dove milita prima nei Giovanissimi e, l’anno successivo, nella compagine U17. Nel 2021, il ritorno a Reggio Calabria, dove in amaranto mette a referto 29 presenze e 3 reti nel campionato Primavera 2. La Società porge il benvenuto al ragazzo nella famiglia Gioiese, con l’augurio di infiammare i cuori dei tifosi con una strepitosa stagione ricca di soddisfazioni