«Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte: Dio è con me e io non ho paura!»

Salvo Rosario Antonio D’Acquisto (Napoli, 15 ottobre 1920 – Palidoro, 23 settembre 1943) è stato un vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri Reali, insignito di Medaglia d’oro al valor militare per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale.

E’ attualmente Servo di Dio ed è in corso il processo di beatificazione.

Riunione del Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria ed urgente alle ore 10 :00 di lunedì 23 ottobre presso la sala consiliare ” Antonino Scopelliti” , sita nel Palazzo Comunale “Falcone – Borsellino”, per Conferimento Cittadinanza Onoraria a Salvo D’ Acquisto.