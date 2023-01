Un uomo, Massimo Lo Prete, di 50 anni, ieri sera intorno alle 23,00 , in un agguato compiuto in un distributore di carburante sulla strada statale 18, a Gioia Tauro

L’agguato compiuto in un distributore di carburante sulla Statale 18. La vittima, il 50enne, si era fermata nel distributore per fare benzina a bordo della propria auto quando qualcuno gli ha sparato colpi d’arma da fuoco. La vettura con all’interno il corpo della vittima è stata trovata ferma vicino alla pompa di benzina.